شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض لجروح متفاوتة.. كلاب ضالة تهاجم طفلاً في القريات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة القريات، حادثا مروعا، حيث هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة، طفلاً صغيرا مما تسبب في إصابته بجروح متفرقة.

وروى جد الطفل تفاصيل الحادث موضحا أن 6 كلاب هاجموا الطفل خلال وجوده بالمزرعة وأحدهم عضه في الكتف، وفقا لـ”الإخبارية”.

وأضاف جد الطفل، أن الطفل متواجد بالمستشفى منذ 4 أيام لتلقي العلاج الكامل والرعاية الصحية ومن المقرر أن يجري عملية جراحية اليوم، لافتا إلى أن الإصابة التي تعرض لها بالغة وعميقة.

وقال إن حالة الطفل أصبحت مستقرة ومطمئنة والأطباء يداومون على تطهير الجرح للتأكد من عدم حدوث تلوث في الدم.

ووجه جد الطفل رسالة للجهات المسؤولة مطالباً، بإيجاد حلول لهذه الكلاب الضالة وسط الأحياء.