شكرا لقرائتكم خبر عن قدرة ربانية.. المسند: فشل كل توقعات العواصف الرملية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
برغم كل التقدم العلمي المذهل الذي يشهده عصرنا، إلا أن الأمور تسير بيد الله وحده، وهذا ما كشفه الدكتور عبد الله المسند بشأن ما كان متوقعا أمس واليوم من هبوب رياح وأتربة وعواصف على المملكة.
وفي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال المسند، وهو المتخصص في علم المناخ: “بفضل الله فشلت توقعات النماذج المناخية بشأن شدة الرياح المتوقع أن تثير الغبار ع المناطق الشمالية”.
وأضاف: “الغبار المثار أقل ولله الحمد من المتوقع”.
ثم استطرد قائلا: “وهذا لا يعني تجاهل مخرجات النماذج المناخية بشأن الرياح والغبار وغيرها من العناصر، فالدقة عالية، ولكن أحيانا يُحدث الله أمرا آخر”.
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