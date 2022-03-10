شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة حتى الغد.. رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد والحناكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة الحناكية ومحافظة المهد.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الواحدة من صباح غد الجمعة.

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