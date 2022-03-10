شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تصحيح أوضاع أكثر من 8 آلاف مخالف من الجالية البرماوية بـ«قوز النكاسة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم مشروع معالجة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة د. أمجد مغربي، اليوم الخميس، أنه تم تصحيح أوضاع أكثر من 8 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل من الجالية البرماوية والتي تقطن العشوائيات بمنطقة قوز النكاسة.

وقال أمجد مغربي، وفقا لـ”الإخبارية”، إن اللجنة الوزارية واللجان المنبثقة عنها راعت الجوانب الإنسانية بشكل أساسي بجانب الجوانب العمرانية من خلال دراسة حالة الناس بالفرق الميدانية لوزارة الموارد البشرية واللجان ذات العلاقة.

وأضاف أنه تم حصر أعداد الأسر السعودية وتم الاستفادة من دمج من هم على الضمان الاجتماعي وتذويدهم بشقق ميسورة مع توفر حدد من الشقق لباقي الأسر المحتاجة.