شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجب النظام على الزوج مبلغ شهري للزوجة؟.. محامي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشف المحامي نايف المرشدي، عن موقف النظام من وجوب إعطاء الزوج مبلغ شهري لزوجته، والذي يندرج تحت مسمى “مصاريف”.

وأوضح “المرشدي” في لقائه ببرنامج “الراصد” على القناة الإخبارية، أن الشرع والنظام لا يُلزمان الزوج بمبلع شهري يدفعه للزوجة.

وأضاف :”كأن تقول الزوجة إن زوجها لا ينفق عليها من كام سنة .. فحين نسألها كيف ما أنفق عليك؟ تقول والله ما يحول لي.. يجيب اللحم والدجاج والأرز.. وأبي ألف شهري وما يجيبها”.

وأكد أن: “الإنفاق هو توفير المأكل والمشرب والمسكن نصف عليه ونصف على الآخر”.

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