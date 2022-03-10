شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات معرفة «نتائج الاختبارات» في نظام نور ووصول إشعار بالنتيجة عبر توكلنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه و إرشاد تربوي ومهتم باختبارات قياس، خطوات معرفة نتائج الاختبارات وكيفية وصول إشعار بالنتيجة عبر نظام نور. وقال السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للطلاب و أولياء الأمور.. لإشعارك بالنتيجة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور قم بتفعيل الخدمة في تطبيق توكلنا : 1- الخدمات.

2- خدمات التعليم.

3- النتائج الدراسية.

4- تفعيل “أبلغني عند تحديث النتائج” .

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