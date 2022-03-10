شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن تعزز قيم الاعتدال في نفوس الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين.

وأشار السديس إلى الأثر المبارك للمسابقة على الجيل الناشئ من أبناء وبنات الوطن الغالي, وتنمية اهتمامهم بتعلم القرآن الكريم والعناية به والاهتداء بهديه، مؤكداً دور المسابقة الفاعل في تحقيق التضامن لغرس مبادئ الوسطية وتعزيز قيم الاعتدال في نفوس الناشئة وفق الشريعة الإسلامية.

واختتم السديس تصريحه بأن مخرجات المسابقة تجسد اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهم الله- بخدمة الإسلام والمسلمين وكتاب الله الحكيم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، داعياً الله -عز وجل- أن يكلل الجهود المبذولة بالتوفيق والنجاح، وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار، إني ولي ذلك والقادر عليه.