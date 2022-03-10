شكرا لقرائتكم خبر عن لغير المحصّنين .. السماح بالعمرة والصلاة في الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصبح بإمكان غير المحصّنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافة إلى غير المستكملين للقاح.

وبحسب عكاظ، فسوف يُسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم إصابتهم بـ«كورونا» أو مخالطتهم لأشخاص مصابين.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد عممت تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تفيد بإلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وتصاريح زيارة المسجد النبوي الشريف.

وقد نصت التحديثات على إيقاف تطبيق التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاستمرار بإلزام ارتداء الكمامة أثناء الوجود فيهما، وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد لمستجدات فيروس كورونا، وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.

كما تم إلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح عمرة، وشرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي في حالة القدوم من خارج المملكة.