شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره البولندي لبحث الأوضاع في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية بولندا زبيغنيف راو.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

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