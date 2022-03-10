شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تنفيذ 16 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة ومأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في حجة ومأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأسفرت هذه العمليات عن تدمير 9 آليات، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف المليشيا.

وكانت الدفاعات ⁧‫السعودية‬⁩ قد تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أطلقت تجاه جازان‬⁩ تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون أضرار.

وأوضحت قوات التحالف، أن الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة الحديدة .