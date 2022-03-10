شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تنفيذ 16 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة ومأرب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات التحالف، اليوم، عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في حجة ومأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأسفرت هذه العمليات عن تدمير 9 آليات، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف المليشيا.
وكانت الدفاعات السعودية قد تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أطلقت تجاه جازان تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون أضرار.
وأوضحت قوات التحالف، أن الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة الحديدة .
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