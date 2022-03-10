تطبيق إنستجرام تقدم ميزة جديدة لمنشئي المحتوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن إنستجرام عن ميزة جديدة لمنشئي المحتوى، حيث تساعد هذه الميزة على انتشار الأعمال الخاصة بهم، والتي تتمثل في العلامات المحسّنة، والتي تسمح لهم بمشاركة وعرض المحتوى بشكل أفضل.



تقوم هذه الميزة في إنستجرام بعرض دور الشخص داخل صورة معينة وذلك باستخدام العلامات، حيث يقوم صانعو المحتوى بتمييز الأشخاص المساهمين في الصورة أو أيّ عمل داخل منشوراتهم، ما يسمح لهم بإمكانية الظهور والانتشار.

وقالت الشركة، كي يستطيع المستخدمون تطبيق هذه العلامات الجديدة، يجيب عليهم الضغط على خيار "وضع علامة على الأشخاص" عند إنشاء منشور جديد.

وبعد ذلك، يجب الضغط على "إضافة علامة" ثم البحث وبعدها تحديد المساهمين. وبعد ذلك يمكنك تحديد “إظهار فئة الحساب” لعرض فئة صانع المحتوى، مثل "المصمم" أو "المصور".

جاءت هذه الميزة الجديدة بعد اتهامات تعرض لها انستغرام من قبل صناع المحتوى السود، وذلك بعد ادعائهم بأن إنستغرام لا يقوم بترويج محتواهم بشكل جيّد.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت إنستغرام بأن هذه الميزة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لصنّاع المحتوى، بالإضافة إلى الذين يساهمون في المحتوى والذين لا يتم الترويج لهم.