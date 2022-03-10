شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية في منتجات Mozilla والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة من بعض منتجات Mozilla.
حيث أصدرت Mozilla عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية:”Firefox- ESRFirefox ”.
ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة ، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذه التحديثات:هنا.
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