تطبيق واتس أب بصدد تقييد إعادة توجيه الرسائل مرة أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وضع واتس أب حدًا لإعادة توجيه الرسائل إلى الدردشات في عام 2019 وقصرها على خمس محادثات في وقت واحد. تم اتخاذ القرار لمكافحة انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات على المنصة.



الآن، تفكر الشركة في تقليص إعادة توجيه الرسائل إلى الآخرين بشكل أكبر. وفقًا لتقرير صادر عن موقع “وابيتلان إنفو”، تتطلع منصة الدردشة إلى تقييد إعادة توجيه جميع الرسائل إلى دردشة جماعية واحدة فقط.

وفقًا للتقرير، يمكن رؤية الميزة في الإصدار 2.22.7.2 من واتس أب بيتا لنظام أندرويد، وعندما يحاول المستخدمون إعادة توجيه رسالة إلى أكثر من مجموعة واتس أب واحدة، فإنهم يرون هذا النص: "يمكن إرسال الرسائل المعاد توجيهها إلى مجموعة محادثة واحدة فقط”. وإذا كنت بحاجة إلى إعادة توجيه هذه الرسالة إلى أكثر من دردشة جماعية، فأنت بحاجة إلى تحديد الرسالة وإعادة توجيهها مرة أخرى.

عندما وضعت واتس أب، حدًا لخمس محادثات للرسالة المعاد توجيهها، كان ولا يزال من الممكن إرسال نفس الرسالة إلى مجموعة جديدة من خمسة جهات اتصال أو من خمس مجموعات. وإذا تمت مشاركة الرسالة أكثر من أربع مرات، فإن واتس أب يصنفها على أنها رسالة تمت إعادة توجيهها بشكل متكرر، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.