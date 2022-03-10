شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: ظاهرة فضائية تخص شهر شعبان تُزين السماء الليلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن قمر شهر شعبان وصل اليوم لحظة التربيع وذلك عند الساعة 01:45 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بعد سبعة أيام من وصوله من منزله الاقتران لهذا الشهر.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قمر التربيع الأول أشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي، من الأفق الشمالي الشمال الشرقي وسيتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وأضاف أن فترة التربيع الأول يظهر فيها نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سيتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.