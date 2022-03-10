شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الحفل الافتتاحي الافتراضي للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دورتها الـ 23.

وقال معاليه خلال كلمة له عبر الاتصال المرئي: إن هذه المسابقة المباركة تأتي تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والذي عُرف عنه حرصه الكبير لخدمة كتاب الله الكريم وحملته فهي تحمل اسمه الكريم وتحت رعايته الكريمة وهي محل نظره واهتمامه، ولها أثر كبير في تشجيع أبنائنا وبناتنا على الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظاً. مشددا على ضرورة أن يتخلق حملة كتاب الله بأخلاق القرآن الكريم وآدابه والعمل به والسير على منهج وسطي لا غلو فيه ولا تطرف، وتحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة ونبذ التيارات المنحرفة والجماعات المتطرفة والتوجهات المخالفة لهدي القرآن الكريم ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقدم معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهما ورعايتهما لكتاب الله وحفظته، داعياً المولى ــ عزوجل ــ أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه لكل ما فيه الخير والصلاح.

فيما ألقى رئيس لجان التحكيم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري كلمة أكد فيها أن الله منّ على هذه الأمة بإنزال القرآن العظيم وجعله رحمة وهداية للناس أجمعين وقد منّ الله على بلادنا بهذه النعمة العظيمة حيث قامت قيادتنا الحكيمة في جعل القرآن والسنة هما المصدران في العمل والاتباع والسير على نهج الكتاب والسنة، كما بين أن المملكة تعتز وتتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية، ففيهما الثبات والتماسك والارتباط في ظل ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة، لأن بهذا القرآن واتباعه هو الشرف والعلو وهذا الذي جعل هذه البلاد تتبوأ مكانة عالية، لأنها تجعل القرآن الكريم مصدر عمل بحياتها.

وأوضح الشثري أن هذه المسابقة تكريم من خادم الحرمين الشريفين لأبناء الوطن وحثهم على الإقبال على كتاب الله تلاوة وعملاً واتباعاً، وهذه المسابقة هي غرة المسابقات القرآنية وفي مقدمة هذه المسابقات وقد أولاها خادم الحرمين الشريفين كل العناية وقدم لها الجوائز الكبيرة للطلاب والطالبات لأجل أن يبادروا ويجتهدوا في الإقبال على كتاب الله والعمل بهديه وتحقيق منهج الوسطية والاعتدال وفق ما جاء به كتاب الله عز وجل.

وفي ختام مراسم الحفل بدأت لجان التحكيم بالاستماع إلى مشاركات وتلاوات المتسابقين من مختلف فروع المملكة -عبر تقنية الاتصال المرئي.