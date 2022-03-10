شكرا لقرائتكم خبر عن “البنك المركزي” يزف بشرى سارة لمستفيدي برنامج التمويل المضمون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي حتى 14 مارس 2023م.
وأكد أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”.
وأضاف أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 13 ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
يذكر أن ذلك يأتي ضمن خطوات البنك الهادفة لتعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
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