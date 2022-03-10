شكرا لقرائتكم خبر عن “حساب المواطن” يوضح تفاصيل الدعم المخصص لمستفيدي دفعة شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

کشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ52 الخاصة بالدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم الخميس.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إنه تم إيداع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق لهذه الدفعة 10.2 مليون مستفيد وتابع.

وأبان أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 22 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال منها 985 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأشار إلى أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وذكر أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45%، فيما شكّل الذكـور المستقلين 55%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.