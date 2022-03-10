تعرف إلى تأثير مضغ القرنفل على صحتك.. ماذا يحدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الدكتورة يوليا شاروفا خبيرة التغذية الروسية، أن مضغ القرنفل المجفف على الريق، يساعد الجسم على مكافحة الطفيليات الكيسية، ويخفض من الحموضة، وينعش التنفس.



وتنصح شاروفا بضرورة مضغ 3- 4 قطع من القرنفل المجفف جيدًا على الريق، وفقاً لوكالة "نوفوستي الروسية" للأنباء.

وتقول: "بما أن الطفيليات موجودة في جسم كل إنسان؛ لذلك يجب منع تكاثرها. والقرنفل المجفف يساعد جدًّا في هذه الحالة ويزيل أكياسها".

ووفقًا لها، فإن خليط القرنفل المجفف ومنتجات الحليب يحمي الأطفال من تراكم المخاط في جسمهم. ويفضل طحن القرنفل المجفف ومن ثم خلطه بمنتجات الألبان، ثم تناولها.

يُذكر أن علماء أمريكيين أثبتوا أن للقرنفل المجفف خصائص مطهرة، وأن الزيوت الطيارة الموجودة فيه تؤثر إيجابًا في الجهاز الهضمي، وتمنع انتشار الفيروسات والبكتيريا المسببة لالتهابات الحلق واللثة والفم وأمراض أخرى.