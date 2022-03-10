ساعة ذكية بوظائف الهاتف من "فاير بولت".. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "فاير بولت" “Fire Boltt” ساعتها الذكية Call الجديدة، والتي تمتاز - كما يتضح من اسمها – بوظائف الهاتف.



وأوضحت الشركة الهندية أن الساعة الجديدة تعمل كتجهيزة للتحدث الحر عبر تقنية البلوتوث، وذلك من خلال سماعة وميكروفون مدمجين، كما يمكن للساعة إدخال أرقام الهواتف أو الاتصال بجهات الاتصال المحفوظة.

وتم تزويد الساعة بشاشة كبيرة قياس 1.7 بوصة، مع خيارات موسعة للتخصيص عبر أكثر من 200 شكل للمينا.

كما تم تجهيز الساعة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين بالدم. ويمكن أيضاً مراقبة النوم،

بالإضافة إلى تسجيل الأنشطة الرياضية، مع توفر 7 ملفات تعريف رياضية لهذا الغرض، فضلا عن إمكانية عرض الإشعارات وتشغيل الكاميرا وتشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي.

وتصل فترة تشغيل البطارية إلى 30 يوماً، لكن مع الاستخدام المعتاد تبلغ فترة التشغيل حوالي 10 أيام.