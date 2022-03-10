شكرا لقرائتكم خبر عن مع ترقب الطلاب للنتائج.. هاشتاق “#نظام_نور” يتصدر الترند والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يترقب الطلاب اليوم الخميس الإعلان عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد انتهاء اختباراتهم. وأوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم الإعلان عن نتائج جميع الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور أو تطبيق توكلنا. وأكدت أنه بنهاية دوام اليوم الخميس، تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني وستكون العودة للفصل الدراسي الثالث يوم الأحد ١٤٤٣/٨/١٧هـ. وتصدر هاشتاق “نظام نور”، الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة. وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتداول، حيث نشر بعضهم توجيهات وخطوات لتيسير الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور. يذكر أن أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أدوا الاختبارات حضورياً، في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، والتي تُعد الأولى للمرحلة الابتدائية بعد تأديتها عن بعد لمدة عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا. #نظام_نور

إليكم توزيع درجات التقدير لجميع المراحل من الابتدائية وحتى الثانوية👍 pic.twitter.com/9HdL4ogprA — ✨ أبوحسام عسيري ✨.. (@hosamasery) March 9, 2022

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