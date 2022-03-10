شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء اختبارات الفصل الثاني.. الطلاب يترقبون إعلان النتائج اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اختتمت وزارة التعليم، اليوم الخميس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ويترقب الطلاب إعلان نتائج الاختبارات، اليوم الخميس، عبر نظام نور وتطبيق توكلنا. وأدى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة الاختبارات حضورياً، في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، والتي تُعد الأولى للمرحلة الابتدائية بعد تأديتها عن بعد لمدة عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا، والحضورية الثانية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

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