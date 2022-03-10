شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: المملكة تقدم كافة الخدمات والتسهيلات للاجئين السوريين في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكد المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة ممثلة بالمركز تقدم كافة الخدمات والتسهيلات للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، من خلال مشاريع وبرامج ينفذها المركز بهدف تمكينهم وبناء قدراتهم وتحقيق سبل العيش الكريم لهم.

وأوضح خلال زيارته لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن اليومن أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- يعمل على تعزيز وتنمية العمل الإنساني وتقديم المساعدة للمحتاجين في شتى أنحاء العالم، مؤكدًا حرص المملكة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، وذلك انطلاقًا من قيمها النبيلة مما جعلها تتبوأ مكانة رائدة في العمل الإنساني بجميع مجالاته.

من ناحيته أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أن الأعمال الإنسانية هي نهج متواصل للمملكة والذي يعكس اهتمام وعناية قيادتها الحكيمة بهذا الجانب، مشيرًا إلى أن مساعدات المركز ومن خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- استهدفت مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية للأشقاء اللاجئين السوريين.