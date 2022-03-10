شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من “الزكاة” للخاضعين لضريبة السلع الانتقائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي يناير وفبراير الماضيَيْن.

وحثت الهيئة على المسارعة في تقديم هذه الإقرارات قبل نهاية شهر مارس الحالي كحدٍ أقصى من خلال موقعهاالإلكتروني، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة.

وأضافت أن الغرامة تحسب بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوما تأخيرا في تقديم الإقرار، مشيرة إلى أن ضريبة السلع الانتقائية تعد واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقعها الإلكتروني.