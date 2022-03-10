شكرا لقرائتكم خبر عن كانت تحمل هدايا النجاح لطالباتها.. وفاة معلمة في حادث مروع بـ”صامطة” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفيت معلمة في حادث مروري مروع، خلال توجهها إلى مقر عملها في إحدى قرى محافظة صامطة.
وفي التفاصيل ، بحسب ما ذكره مغردون عبر مواقع التواصل، فقد تعرضت معلمة لحادث مروري، بطريق رئيسي بمحافظة صامطة، قبل وصولها إلى مقر عملها؛ حيث لفظت أنفاسها الأخيرة جراء الإصابات التي تعرضت له بسبب الحادث المروع.
وكانت المعلمة تستعد قبل وفاتها لتوزيع الهدايا على طالباتها، مع شهادات النجاح للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
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