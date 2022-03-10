شكرا لقرائتكم خبر عن “شؤون الحرمين” تستعد لرمضان بمبادرات مبتكرة وخدمات نوعية للزائرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن المجلس الاستشاري عقد جلسته استعدادًا لموسم شهر رمضان المبارك.

وأضافت عبر حسابها في “تويتر”، أنه برئاسة الشيخ عبدالرحمن السديس، عقد المجلس جلسته الدورية استعدادًا لرمضان وبحث آليات تقديم الخدمات للزوار والمعتمرين.

وأوضحت أن المجلس ناقش كافة خطط وكالات الرئاسة لموسم شهر رمضان، مشددًا على جميع الوكالات ضرورة تقديم أفضل الخدمات النوعية والمبادرات المبتكرة والرعاية المقدمة لزوار الحرمين الشريفين.

وأشارت إلى أن المجلس ناقش الاستعداد المبكر بالخطط المدروسة لموسم رمضان لهذا العام، بالتعاون بين جميع الوكالات والمتابعة النشطة لأي متغيرات.

وفي وقت سابق أكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، جاهزية مباني التوسعات الجديدة بالمسجد الحرام، والوقوف على استكمال منظومة الخدمات بالمباني القائمة و جاهزية المناطق والمسارات التي سيتم تخصيصها للمعتمرين والمصلين وفق الخطط التي سيتم اعتمادها للتفويج والاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمشروعي توسعة المطاف والتوسعة الشمالية.