احذر.. أدوية الأطفال دون وصفة طبيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن أدوية الأطفال، التي لا تحتاج إلى وصفة الطبيب، لا تعني أنها خالية من المخاطر الصحية.



وأوضحت الرابطة أن قطرات الأنف المزيلة للاحتقان مثلاً تحتوي على المادة الفعالة "زيلوميتازولين" أو "أوكسي ميتازولين"، مشيرة إلى أن هذه المواد الفعالة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة عند تناول جرعة خاطئة أو زائدة مثل نوبات تشنج، أو ضيق تنفس، أو إغماء.

كما أن أدوية الغثيان والقيء تحتوي على المادة الفعالة "ديفينهيدرامين" أو "ديمينهيدرينات"، والتي قد تهدد حياة الأطفال الأقل من 3 أعوام، عند تناول جرعة خاطئة أو زائدة.

ولتجنب هذه المخاطر يجب استشارة الصيدلاني أو قراءة النشرة الطبية لمعرفة الجرعة السليمة، وتجنب إعطاء الدواء للطفل أكثر من أسبوع.

وبشكل عام، شدّدت الرابطة على استشارة الطبيب عند إصابة الطفل بعدوى الجهاز الهضمي المصحوبة بحمى، وتجنب إعطائه أدوية، دون استشارته.