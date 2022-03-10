علماء يكشفون عن 27 ميكروباً في عينات براز تكشف مبكراً سرطان البنكرياس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قد يتمكن الأطباء يوماً من اكتشاف أحد أكثر السرطانات فتكًا وأصعبها بفضل عينات براز، بعدما اكتشف علماء أوربيون ميكروبات قد تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس.



ويأمل العلماء أن يؤدي الاكتشاف إلى تطوير اختبار جديد يكشف سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة.

ويشخص هذا السرطان الآن باختبارات الدم أو المسح الضوئي أو الجراحة، وكلها باهظة الثمن.

ولكن فريق باحثين أوروبيين حدد 27 نوعًا من الكائنات الحية الدقيقة، معظمها بكتيريا في الأمعاء يمكن رصدها في عينة بسيطة من البراز.

وشملت الدراسة أكثر من 100 شخص، وتبين أن 57 منهم مصابون بسرطان البنكرياس، 25 في مرحلة مبكرة و32 في مرحلة متقدمة من المرض.

وحللت العينات في المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان CNIOوالمختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية، الذين نشرا النتائج التي توصلا إليها في مجلة "غات".

وأبرز العلماء أن مجموعة كائنات بكتيرية يصل عددها إلى 27 ظهرت لدى المصابين بالسرطان خلال الدراسة بشكل أكبر من غيرهم.

وقال العلماء إنه يمكن تطوير برنامج فحص جديد باستخدام عينات البراز لاكتشاف هذا السرطان وفق ديلي ميل البريطانية.