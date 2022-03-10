وصفة سحرية لجمال ونضارة البشرة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت مجلة Myself أن فيتامين B3يعد بمثابة سر جمال وشباب البشرة؛ حيث يحارب الشيخوخة ويقضي على شوائب البشرة.



وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن فيتامين B3المعروف أيضا باسم "النياسيناميد" يعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة ويساعد على ترطيب البشرة ليمنحها ملمسا مخمليا مفعما بالرقة والأنوثة.

ويسهم فيتامين B3 أيضا في ضبط الإفرازات الدهنية وتصغير المسام، كما أنه يتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، ومن ثم يقضي على الشوائب مثل البثور، فضلا عن أنه يعمل على تفتيح البشرة، ومن ثم القضاء على البقع الداكنة الناتجة عن التقدم في العمر ليمنح البشرة مظهرا نقيا وموحدا يشع نضارة وإشراقا.

ويحفز فيتامين B3 أيضا إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية، كما أنه يحمي البشرة مما يعرف "بالجذور الحرة" التي تهاجم الخلايا وتعجل بشيخوخة البشرة، علاوة على أنه يحارب شيخوخة البشرة الناجمة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.