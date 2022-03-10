شكرا لقرائتكم خبر عن “الحصيني” يتوقع: ارتفاع في الحرارة وغبار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يكون طقس اليوم – بمشئية الله- حارًا نوعًا ما، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ويصحبها رياح مغبرة وأتربة مثارة على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد متوقع اليوم، ارتفاع في الحرارة على المنطقة الوسطى والغربية والشرقية، ومتوقع أن تصل الحرارة إلى منتصف الثلاثينات.

وأضاف أن المنطقة الشمالية تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة مع غيوم عالية يصاحبها رياح مغبرة ومثيرة للأتربة، تكون شبه قوية على شمال ووسط القطاع الغربي، ومتوسطة لشبه قوية على المنطقة الوسطى والشرقية.

في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 50 كيلو متر في الساعة مما تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، متوقعًا أن تكون السماء غائمة جزئيا, على عدة مناطق.