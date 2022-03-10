رجيم باليو..يعتمد على اللحوم والبيض والخضروات والفواكه (فوائد)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

انتشرت في الآونة الأخيرة حمية باليو والمعروفة أيضا باسم حمية "العصر الحجري"، فما هي هذه الحمية؟ وما مزاياها؟



أوضحت خبيرة التغذية الألمانية أستريد دوناليس أن حمية باليو تعتمد على الأطعمة، التي كان الإنسان في العصر الحجري يجمعها أو يقوم بصيدها.

وأضافت أن هذه الحمية الغذائية تقوم على البروتينات بنسبة 30% والدهون بنسبة 40% والكربوهيدرات بنسبة 30%.

وتتمثل مكونات هذه الحمية في اللحوم والأسماك والبيض والخضروات والفواكه والمكسرات والبذور، في حين يتم التخلي عن البقوليات واللبن ومنتجات الألبان والسكر.

كما يتم الاستغناء عن الأطعمة المصنعة والجاهزة والوجبات السريعة، والتي تعد سببا رئيسيا للإصابة بأمراض العصر مثل السِمنة وارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أن هذا النظام الغذائي يسهم في إنقاص الوزن من خلال تحفيز حرق الدهون دون فقدان الكتلة العضلية وضبط ضغط الدم وخفض الدهون الثلاثية، ومن ثم الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من أن حمية "باليو" تمد الجسم بالبروتينات والأحماض الدهنية المهمة للصحة على نحو كاف، إلا أنه يتعين على من يتبع هذه الحمية مراعاة إمداد الجسم ببعض العناصر المهمة، التي تفتقر إليها هذه الحمية، مثل فيتامين Dوالكالسيوم واليود، وذلك من خلال تناول المكملات الغذائية.