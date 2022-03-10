ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس بيلاروسيا تناول مستجدات الأزمة على الساحة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، امس اتصالاً هاتفياً من ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا.



يأتي ذلك في إطار استمرار الاتصالات والمباحثات بينه وقادة دول العالم بشأن مستجدات الأزمة على الساحة الأوكرانية.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس بيلاروسيا خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على المستوى الإنساني بجانب تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.

وشدد ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمتضررين من الأزمة وتسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات والعمل على توفير الحماية والحفاظ على حياة المدنيين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول وتغليب لغة الحوار البناء للوصول إلى توافق يضمن مصالح الجميع ويخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.