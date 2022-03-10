شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مطارا في المرحلة الأولى .. حماية مطارات المملكة بأحدث الأنظمة الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني تأهيل 24 مطاراً بأحدث الأنظمة التقنية الأمنية المتكاملة كمرحلة أولى.

ويعد تنفيذ المشروع الوطني لأمن وحماية المطارات من أضخم المشاريع الأمنية المتكاملة على المستوى الدولي.

ويتضمن المشروع أحدث التقنيات كالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء.

وكانت الهيئة قد أوضحت في بيان صحفي خلال مشاركتها في معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى في الرياض، أن المشروع يشمل تأهيل وتطوير البنية التحتية وربطها مركزياً.

وأضافت أنه يتضمن إنشاء مركز العمليات والمراقبة الأمنية في كل مطار، وربطها في المرحلة الثانية بمركز وطني لأمن وحماية المطارات.

كما يتضمن المشروع أيضا:

-تجهيز البوابات الأمنية وأنظمة التحكم بالبوابات الأمنية.

– تأهيل السياج الأمني المحيط بساحة المطار وأنظمة الاستشعار الالكترونية والرؤية الليلية.

– تنفيذ بنية تحتية آمنة ومنفصلة للأنظمة الأمنية.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني إلأى جعل قطاع الطيران المدني في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2030م.