شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنة نقلت ألفي قطعة «أختام ضريبية» ومنتجات مخالفة بـ 80 ألف ريال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفَّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر ومخالفة أنظمة حماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مراقبي الوزارة والهيئة ضبطوا ثلاثة من العمالة المخالفة تزاول أنشطتها في ساعات متأخرة من الليل بجنوب الرياض بعد إعداد كمين محكم للكشف عن شاحنة نقل بحوزتهم تستخدم في نقل البضائع.

وأضافت أنه بمعاينة وتفتيش الشاحنة تم الكشف عن 58 ألف عبوة تبغ (معسل) مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات تجارية جاهزة للتعبئة، بالإضافة إلى 2000 قطعة أختام ضريبية مزوَّرة تستخدم في أعمال الغشّ لمنتجات التبغ.

واتضح قيام العمالة المخالفة ببيع تلك الكميات للغشّ في منتجات التبغ من خلال تعبئة العبوات الفارغة وتغليفها ووضع أختام ضريبة مزوَّرة عليها؛لإيهام وتضليل المشتري، فيما قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 80 ألف ريال.

كما ثبت الاشتباه بتورط العمالة في ارتكاب جريمة التستر، وبناء عليه استدعت الوزارة جميع المتورطين ذوي العلاقة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لأنظمة حماية المستهلك ونظام مكافحة التستر.