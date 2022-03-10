شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الحج والعمرة تلغي التحقق من حالة التحصين للدخول إلى الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام و المسجد النبوي، وذلك لكافة ضيوف الرحمن. كما أعلنت الوزارة أيضا: -إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. – إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص ( pcr ) معتمد. – إلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من خارج المملكة.

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