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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسرعة الصاروخ.. مصر على موعد مع الإنترنت الفضائي

الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365

عبر العديد من مستخدمي الإنترنت في مصر عن سعادتهم بعد ورود أنباء عن بداية خدمة الإنترنت الفضائي لشركة ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك.



ورغم أن خدمة ستارلينك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هي عملية مكلفة إذ تبلغ نحو 1550 شهريا (99 دولارا) لكن البعض يعتبر أنها خيار أفضل من بعض مزودي الإنترنت الأرضي في مصر نظرا للبطء الذي يشهده في بعض المناطق.

خدمة الإنترنت الفضائي في مصر العام المقبل

وعند الدخول على الموقع للاشتراك في العديد من المناطق داخل مصر تذكر ستارلينك أن خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستكون متوافرة في العام المقبل وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المنظمة.

وتبدأ أسعار اشتراكات الإنترنت الأرضي في مصر بنحو أقل من 10 دولارات شهريا وهو رقم صغير جدا بالنسبة لأسعار اشتراكات ستارلينك ولكن يشتكي الكثير من بطء الخدمة وتعرضها للانقطاع خلال فترات متقاربة، وصعوبة رجوع الخدمة في حال انقطاعها الذي قد يستمر لأيام.

وعبر العديد من المستخدمين عن استعدادهم لدفع هذا المبلغ في مقابل توفر خدمة إنترنت سريعة ومستقرة عند نشر بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر بدء خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في مصر، في حين توقع البعض توفير سعر مخفض للبلدان الأفريقية من قبل ستارلينك معربين أن المبلغ المطلوب من ستارلينك لتقديم الخدمة مبالغ فيه ولا يتلاءم مع مستوى الدخول خاصة في الدول النامية والأفريقية.

كوكبة من الأقمار الصناعية

وتشغل "ستارلينك" كوكبة من أكثر من ألفي قمر اصطناعي هدفها توفير الإنترنت عبر العالم ولا سيما إلى المناطق النائية والفقيرة.

ومؤخرا أطلقت الشركة 50 قمرا إضافيا ومن المتوقع أن ترسل أقمارا كثيرة أخرى في فترات لاحقة إلى مدار الأرض.

ومشروع Starlink هو مشروع كثيف رأس المال للشركة لبناء شبكة إنترنت مترابطة مع آلاف الأقمار الصناعية والمعروفة في صناعة الفضاء باسم كوكبة، مصممة لتقديم إنترنت عالي السرعة للمستهلكين في أي مكان على هذا الكوكب.

وأطلقت شركة سبيس إكس الخدمة لأول مرة ببرنامج تجريبي لمستهلكين محددين مقابل 99 دولارًا شهريًا.

وقال ماسك في وقت سابق، إن ستارلينك ستكون مصدرًا مهمًا لتمويل بعض خططه الأخرى.

كما توقع أن تشد أعداد المشتركين في خدمة ستارلينك نموًا سريع الخطى في العام الحالي، قائلا: "نحن في طريقنا لامتلاك مئات الآلاف من المستخدمين، وربما أكثر من 500 ألف مستخدم في غضون 12 شهرًا".

دور في أوكرانيا

وبعد أيام من وعده بإنترنت مجاني، أرسل إيلون ماسك معدات لأوكرانيا لتوفير الإنترنت عبر "ستارلينك".

ووصلت شحنة من محطات توفير خدمة الإنترنت عبر أقمار "ستارلينك" الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك نهاية الشهر الماضي، إلى أوكرانيا، بحسب ما أفاد وزير أوكراني طلب من الملياردير المساعدة في مواجهة الغزو الروسي.

وستساعد هذه المعدات في توفير الإنترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة بسبب الهجوم الذي باشره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جارته.