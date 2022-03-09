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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الجوازات تحدد اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة.
وقالت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، إن الشروط تشمل:
1- تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.
2- الفئة العمرية أقل من 16 عاما يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا
3- الفئة العمرية أقل من 12 عاما يشترط وجود بوليصة تأمين ضد فيروس كورونا.
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