شكرا لقرائتكم خبر عن «عبية».. قصة اسم الفرسة التي تحولت إلى أقوى مدرعة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

“عبية” اسم يدل على العزة، والفخر، والكبر، والنخوة، والشموخ؛ ولهذا اختار الملك عبد العزيز- رحمه الله- هذا الاسم ليطلقه على فرسه.

لكن الاسم تجاوز الدلالة الأولى ليصبح اسما لعربة مدرعة من صناعة المملكة؛ سميت تيمنا بفرس الملك عبدالعزيز- رحمه الله-.

يقول عبدالله الدوسري، مدير منتدى الدفاع والتقنيات العسكرية والكاتب: إن “عبية” عربة مدرعة سعودية الصنع تتميز بمرونتها وخفتها في تنفيذها للمهام ونقل الجنود؛ بحسب قناة “العربية”.

وكشف الدوسري أن هذه المدرعة تتميز بمستوى حماية عالٍ والقدرة على السير بالطرق الوعرة، كما تم تصميمها وتجهيزها لتكون متوائمة مع الأنظمة التقنية والتكتيكية المتطورة.

وأضاف أن من أهم ميزات هذه المدرعة مستوى الحماية العالي b-6 للزجاج وبسماكة 40 مم، كما أن الهيكل الصلب للمدرعة الذي يوفر الراحة والحماية للطاقم مصنوع بالكامل في المملكة.

وتعتبر من أبرز المدرعات التكتيكية “للمهام الخاصة” توفر حماية متقدمة للطاقم وتتميز بمرونة وخفة عالية.

وتابع أنه يتمنى زيادة التدريع من المقدمة والجوانب، بالإضافة لتجهيزها بمنصة قتالية غير مأهولة، مثل منصة “مرعب 1 أو مرعب 3″، وإضافة دروع قفصية للحماية من قذائف الـRPG.