شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي ضوابط التراص في الصلاة؟ «الخضير» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، ضوابط التراص في الصلاة.

وقال الشيخ الخضير: “إنه في الصلاة المطلوب التراصّ في الصف والمحاذاة بالمناكب والأقدام”.

وأضاف “أنه جاء عن الصحابة –رضي الله عنهم- أن أحدهم كان يُلزق كعبه بكعب صاحبه، فالمقصود أن يتراصّ الناس في الصف بحيث يأخذ كل مصلٍّ من الحيِّز مقدار جسمه، بحيث لا يزيد على ذلك، ولذا طُلبت المحاذاة في الأقدام والمناكب.

وتابع الشيخ الخضير “نجد بعض الناس إما أن يُلصق قدمه بقدمه (بقدم نفسه) فتبقى الفجوة والفرجة بين الأقدام، أو يباعد ما بين قدميه أكثر مما يستحقه من الصف فلا تحصل المحاذاة بالمناكب، لكن المحاذاة إنما تكون بالمناكب والأقدام، بحيث لا يأخذ المصلي أكثر مما يستحقه جسمه من الصف”.

وختم الشيخ الخضير بقوله “لذا طُلبت المحاذاة بالمناكب والأقدام، وبعض الناس يسعى لتحقيق التراصّ بالأقدام ولا ينظر إلى بقية البدن، مع أنه جاء الأمر بالمحاذة بالمناكب والأقدام، والله أعلم”.