شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «دكاكين» مخالفة للنظام وتعرض رجال الضبط للمقاومة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قامت لجنة مشكلة من 4 جهات معنية، بتطبيق النظام بحق “دكاكين” متعدية ومخالفة للنظام.

ونشرت قناة الإخبارية، تفريرًا يوثق هذه المخالفات التي تمثلت في تعدي 150 متجرًا على النظام.

وتفاعل مع التقرير الجهات المعنية، في ضاحية الملك فهد بالدمام، والتي ثامت بعمل حملة لضبط المخالفات والتعديات.

وخلال التفتيش من الجهات المعنية، تم رصد أحد المطاعم يعمل رغم إغلاقه من قبل 5 مرات.

وتعرض رجال الضبط لمقاومة مشوبة بتعدِ لفظي، ثم غادرت اللجنة الموقع بعد ساعة ونصف من التفتيش وتطبيق النظام بحق 15 متجرًا مخالفًا، من أصل قرابة الـ 150 متجرًا متعديًا على النظام.