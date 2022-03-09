شكرا لقرائتكم خبر عن ما موقف الفتيات اللاتي يتزوجن أقل من 18 عامًا في نظام الأحوال الشخصية الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدثت المحامية سفانة دحلان، على نظام الأحوال الشخصية الجديد، وأبرز الفوائد التي تعود على المرأة.

وقالت “دحلان” خلال حديثها لبرنامج الراصد عبر قناة الإخبارية، إن من أبرز مميزات النظام، تحديد السن الأدني لزواج الفتيات.

وأشارت إلى تحديد سن 18 عامًا، كحد أدنى لزواج المرأة، مما يعالج زواج القاصرات الذي يسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية.

وأضافت أن النظام الجديد يعالج الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية منها الطلاق.

وأوضحت أنه كان لا يوجد نص بتوثيق الطلاق وتظل الزوجة لا تعرف حقوقها، والنظام الجديد سينهي هذا الأمر.

وأكدت أن نظام الأحوال الشخصية الجديد والقديم كلاهما وضع وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.

وشددت على أن ما استحدث اليوم يعد معالجة لبعض الغموض الذي كان يطرأ في بعض النصوص الشرعية.