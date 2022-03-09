مسؤول: تزايد أعداد الإيرانيات المتقدمات لتغيير الجنس مقارنة بالرجال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال رئيس منظمة الطب الشرعي الإيرانية عباس مسجدي، اليوم الأربعاء، إن عدد طلبات تغيير الجنس بالنسبة للنساء أكثر من الرجال.



وقال مسجدي، في مقابلة مع وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إن عدد النساء اللائي يتقدمن بطلبات لتغيير الجنس ازداد في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ”النساء المصابات بالملل الجنسي يفوق عدد الرجال في إيران“.

كما زعم رئيس منظمة الطب الشرعي أن عدد طلبات تغيير الجنس في إيران لا يزال أقل مما هو عليه في الدول الغربية.

وأضاف: ”لقد دققنا ناقوس الخطر لصانعي القرار في كل من المنتديات البرلمانية والثقافية، وكذلك في الحكومة“، في إشارة إلى العدد المتزايد من النساء اللواتي يسعين إلى تغيير الجنس.

وقال مسجدي: ”وفقًا للتقييم الأولي الذي أجريناه، ربما يكون السبب الأهم الذي توصلنا إليه حتى الآن هو الاستخدام غير المقيد للفضاء الإلكتروني“.

وأردف: ”وفقًا للمعايير العلمية، فإنه يتم علاج الأشخاص المتقدمين لتغيير الجنس لمدة عام وحتى نتأكد من ضرورة تغيير الجنس، لن يتم إصدار أي ترخيص“.