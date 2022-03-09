ما هو المكمل الغذائي الطبيعي اللازم لتقوية الشعر المتقصف؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

تأتي قوة ومتانة الشعر من عدد من العوامل الوراثية، إضافة إلى النظام الغذائي، ولكن إذا كان تساقط الشعر أو ترققه هو المشكلة، فقد يكون من المفيد دمج بعض المكملات الغذائية في روتينك اليومي والتي من شأنها تحسين جودة شعرك.



وفي بعض الأحيان توجد فجوات في خطة الأكل الخاصة بك والتي قد تؤدي إلى الحاجة إلى مكملات غذائية تعوض ذلك النقص.

وكشفت ”إليزابيث مولانس“ أخصائية الأمراض الجلدية عن المكمل الأكثر فاعلية لنمو الشعر الصحي، وتقويته، وتحسين مقاومته في تقرير تم نشره على موقع ”شي فايندس“.

وقالت إن ”البيوتين“ وهو فيتامين B7 أحد أكثر المكملات المفيدة التي يجب دمجها في الروتين اليومي والتي لا يقتصر أثرها على زيادة اللمعان، وتحسين الملمس العام للشعر، فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل البشرة، والأظافر أيضًا.