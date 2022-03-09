شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: كورونا لم ينته بعد رغم انخفاض الإصابات والوفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، يوم الأربعاء، من أن ”هذا الوباء لم ينته بعد“، بعد مرور عامين على الإعلان عن الجائحة الذي جعل العالم بأسره يدرك خطورة الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا.



وقال تيدروس خلال مؤتمر صحافي في جنيف: ”يصادف يوم الجمعة هذا مرور عامين على اعتبار انتشار كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم جائحة“.

وأضاف: ”بعد عامين، توفي أكثر من ستة ملايين شخص“.