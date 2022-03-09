شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل تجدد الأزمات.. 5 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بين الحين والآخر تتجدد أزمات الوقود، في العديد من الدول، ما يدفع البعض عن البحث عن سبل لتوفير الوقود، حيث توجد بعض الطرق لتخفيف هذه الأزمة في التعامل مع سيارتك.

1-قم بإيقاف تشغيل المحرك عند التوقف

في أوقات الذروة، يمكن أن يكون إيقاف تشغيل الإشعال إذا كان التوقف أطول من دقيقة واحدة اقتصاديًا للغاية. لا جدوى من ترك المحرك يعمل عند توقفه.

2- القيادة بسرعة ثابتة

ينطبق هذا بشكل خاص على الممرات السريعة: “كلما زادت السرعة، قلت الطاقة التي يحتاجها المحرك للمضي قدمًا”، وللحفاظ على سرعة ثابتة؟ يكون، من خلال تنشيط مثبت السرعة أو محدد السرعة.

3- إدارة مكيف السيارة

في الصيف والشتاء، نقدر “مكيف الهواء” للحصول على درجة حرارة ثابتة في المقصورة. الجانب السلبي الوحيد هو أن تكييف الهواء كثيف الاستهلاك للطاقة.

لذلك من الضروري تجنب وضعها في أقصى الحدود منذ البداية، والحرص على قطعها في كل محطة.

4- المراجعة الدورية للسيارة

هذه بلا شك الطريقة الأضمن لتقليل استهلاك الوقود: قم بصيانة مركبتك، فالسيارة التي لا تتم صيانتها بشكل جيد يمكن أن تمثل استهلاكا مفرطا للوقود يصل إلى 20%.

5- فحص ضغط الهواء في الإطارات

قبل الانطلاق على الطريق في رحلة طويلة، من الجيد دائما فحص ضغط إطارات سيارتك، فكونه غير مضخم، فإنه ينتج عنه استهلاك مفرط للبنزين.