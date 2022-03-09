شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات حتى لا يتوقف الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث المستندات في حال شارفت على الانتهاء حتى لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه “عندي العقد ينتهي في 30 في الشهر متى أقدر أجدد العقد وأرفعه حتى لا يتوقف الدعم؟

وأجاب برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين “إنه في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء لابد من اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى البوابة الالكترونية ( إدارة المرفقات )

2- إرفاق عقد إيجار موحد ( ساري الصلاحية ) باسم المتقدم بالطلب

3- في حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه حتى لا يؤثر ذلك على اهليتك واستحقاقك.