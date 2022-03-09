شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «الجوازات»: رفع حظر سفر المواطنين إلى تايلاند.. والسماح للتايلانديين بدخول المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للجوازات، مساء اليوم الأربعاء، رفع حظر سفر مواطنين المملكة إلى تايلاند، والسماح للتايلانديين بدخول المملكة.
وشددت الجوازات، في بيان لها، على جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة أهمية المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.
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