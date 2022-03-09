شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: عوالق ترابية وتدن في مستوى الرؤية على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة حائل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة العوالق الترابية؛ مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن تدني في مدى الرؤية؛ وتشمل الحالة منطقة حائل (الحائط ـ السليمي ـ الشنان ـ الغزالة ـ سميراء).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، غدا الخميس في تمام الثانية صباحا.