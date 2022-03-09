شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل شحنة برتقال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الداخلية، فيديو يوثق لحظة ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل شحنة برتقال.

وتمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدين عربيين.

وافدان سوريان

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدَيْن بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية قاما بتهريبها إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال.

وأضاف أنه تم القبض عليهما بمنطقة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.