شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء 6 شعبان 1443هـ الموافق 9 مارس 2022م المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022 – 2023.

وسيتولى رئاسة المجلس التنفيذي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير زياد بن معاشي العطية.

ويعد المجلس التنفيذي الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية، والامتثال لها على نحو فعال، كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، وينظر في مشروع ميزانية المنظمة، وفي مشروع تقرير المنظمة، والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

ويأتي اختيار المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة نظير الإنجازات المستمرة التي حققتها على صعيد العمل في المنظمات الدولية، كما يعكس دورها المحوري وجهودها الحثيثة في التعامل بكل شفافية ومصداقية مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال، ومدى تقدير الدول الأعضاء في المجلس والمنظمة لهذا الدور.

الجدير بالذكر أن المملكة من الدول المؤسسة للمنظمة وعضو منتخب في المجلس التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997م.

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