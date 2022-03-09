- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من «المرور» بشأن إغلاق طريق الأمير ماجد جنوب دوار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد جنوب دوار الملك عبدالعزيز ابتداءً من الساعة 1 فجر يوم الجمعة .
وقال المرور ، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور محافظة جدة وبالتنسيق مع أمانة المحافظة؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد جنوب دوار الملك عبدالعزيز ابتداءً من الساعة 1 فجر يوم الجمعة الموافق 11 مارس وحتى الساعة 4 عصرًا”.
وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم إغلاق الطريق لتنفيذ أعمال المشروع، وأهابت بمستخدمي الطريق إستخدام الطرق البديلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من «المرور» بشأن إغلاق طريق الأمير ماجد جنوب دوار الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.