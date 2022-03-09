شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من «المرور» بشأن إغلاق طريق الأمير ماجد جنوب دوار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد جنوب دوار الملك عبدالعزيز ابتداءً من الساعة 1 فجر يوم الجمعة .

وقال المرور ، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور محافظة جدة وبالتنسيق مع أمانة المحافظة؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير ماجد جنوب دوار الملك عبدالعزيز ابتداءً من الساعة 1 فجر يوم الجمعة الموافق 11 مارس وحتى الساعة 4 عصرًا”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم إغلاق الطريق لتنفيذ أعمال المشروع، وأهابت بمستخدمي الطريق إستخدام الطرق البديلة.